Норвегия отказалась быть гарантом "репарационного кредита" ЕС Украине
Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия отказалась выступать в качестве гаранта предоставления "репарационного кредита" Евросоюза (ЕС) Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.
"Были предложения о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму [кредита]. Это не так. Но теперь нам предстоит решить, сможем ли мы внести свой вклад в зависимости от того, что предложит ЕС", - сказал он в интервью телеканалу. Столтенберг отметил, что норвежская сторона должна гарантировать обеспечение возможных рисков на сумму 1,6 трлн норвежских крон (примерно 158,8 млрд долларов).
Как передает телеканал, предполагается, что кредит Украине будет "предоставлен за счет замороженных российских средств". Однако окончательное решение еще не принято.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на саммите ЕС 23 октября блокировал проект Еврокомиссии по экспроприации активов РФ и вынудил страны ЕС отложить принятие решения до декабря. Де Вевер прямо заявил, что опасается ответных мер России, потребовав от государств ЕС письменных финансовых гарантий компенсации ущерба Бельгии.
Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что попытки экспроприировать российские активы по любой схеме будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".