Норвегия отказалась быть гарантом "репарационного кредита" ЕС Украине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c8ec05-aca0-400d-8fdb-0b3e061b7952/conversions/0fa5dbe0-2125-442d-a7a9-58af16c1d75c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c8ec05-aca0-400d-8fdb-0b3e061b7952/conversions/0fa5dbe0-2125-442d-a7a9-58af16c1d75c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c8ec05-aca0-400d-8fdb-0b3e061b7952/conversions/0fa5dbe0-2125-442d-a7a9-58af16c1d75c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21c8ec05-aca0-400d-8fdb-0b3e061b7952/conversions/0fa5dbe0-2125-442d-a7a9-58af16c1d75c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министр финансов Норвегии и экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Норвегия отказалась выступать в качестве гаранта предоставления "репарационного кредита" Евросоюза (ЕС) Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NRK.

"Были предложения о том, что Норвегия должна гарантировать всю сумму [кредита]. Это не так. Но теперь нам предстоит решить, сможем ли мы внести свой вклад в зависимости от того, что предложит ЕС", - сказал он в интервью телеканалу. Столтенберг отметил, что норвежская сторона должна гарантировать обеспечение возможных рисков на сумму 1,6 трлн норвежских крон (примерно 158,8 млрд долларов).

Как передает телеканал, предполагается, что кредит Украине будет "предоставлен за счет замороженных российских средств". Однако окончательное решение еще не принято.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на саммите ЕС 23 октября блокировал проект Еврокомиссии по экспроприации активов РФ и вынудил страны ЕС отложить принятие решения до декабря. Де Вевер прямо заявил, что опасается ответных мер России, потребовав от государств ЕС письменных финансовых гарантий компенсации ущерба Бельгии.