Норвегия столкнулась с дефицитом мест в тюрьмах из-за их закрытия и нехватки персонала, сообщает РИА Новости со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

"Норвежская служба исполнения наказаний столкнулась с кризисом из-за нехватки тюремных мест и персонала. Закрытие тюрем и проблемы с персоналом привели к тому, что не хватает 560 мест", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, в норвежских городах Осло, Сарпсборг, Драммен были закрыты три тюрьмы из-за отсутствия пожарной безопасности. Кроме того, как отмечается, сотрудники тюрем переводятся в другие ведомства, такие как таможня и вооружённые силы, что привело к нехватке персонала. В Норвежском профсоюзе работников тюрем и пробации сообщили телеканалу, что некоторые сотрудники увольняются из-за условий труда и низкой зарплаты.