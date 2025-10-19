Новая глава в защите прав женщин - Китай собрал 150 стран на Глобальном женском саммите news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ee7aba9-976e-4f70-a6a7-d5b453bd5024/conversions/da776c79-3509-41f0-80af-0f680b61dbaf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более 150 стран собрал вместе Китай, который уже называют драйвером в глобальной борьбе за права прекрасной половины человечества. Из уст репортеров на разных языках разлеталась фраза "В Поднебесной пишется новая глава развития женщин".

Как гласит китайская мудрость, "женщины держат половину неба", и с этим сложно поспорить. Женщины-политики, главы правительств, руководители ключевых ведомств, промышленники, леди бизнеса, медиа, других сфер, представительный состав и личное участие инициатора Саммита - китайского лидера - это подтверждение важнейшего значения женского начала для развития планеты.

30 лет исполнилось Пекинской декларации, принятой на Всемирной конференции ООН. Документ уже тогда назвали стратегическим. И его реализация, по мнению экспертов, стала важной вехой в борьбе за права женщин. И вот снова Пекин заострил внимание мира на необходимости новых шагов.

"За 30 лет Пекинская конференция получила развитие и придала цивилизации особый блеск. Однако и сегодня мы столкнулись со сложным вызовом. Более 600 млн женщин и девочек находятся в зоне войн и конфликтов. Остро стоит вопрос насилия и дискриминации. Ориентируясь на будущее, нужно придерживаться положений Пекинской декларации, создавать условия для всестороннего развития женщин, защищать мир во всем мире, обеспечивать безопасность", - подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин.



Среди участников Саммита немало женщин, которые были свидетелями тех самых исторических событий 1995 года. Среди них кандидат экономических наук, доктор наук социологических и профессор гендерной социологии Галина Карелова. Как инженер-экономист по образованию, занимающий высокий пост в Совете Федерации России, точно знает, насколько важна сегодня женщина для экономики и социального развития государства. И за 30 лет многое изменилось в мире. Женский голос звучит уже уверенно и громко.

"Глубоко продвинулись в решении гендерных вопросов. Смысл ведь всех документов, которые были приняты на Пекинской конференции, - это улучшение положения женщин. И сколько я бываю на международных информационных дискуссиях, в ООН несколько раз принимала участие, я вижу, что каждая страна мира имеет возможность рассказать, какие продвижения сделаны. Практически в каждой стране есть национальная стратегия действий. Это очень важно", - отметила первый зампредседателя комитета Совета Федерации Федерального собрания России Галина Карелова.

Несколько слов о том, что же представляет собой Пекинская декларация. Ее задача - обеспечить равенство, развитие и мир для женщин в интересах всего человечества. Включает 12 критических областей. Среди них бедность, образование и здоровье, насилие, экономика и власть, средства массовой информации. И декларация считается одним из важнейших международных документов, который напрямую касается женщин. Скорость достижения этих целей у всех, понятно, разная. И то, что белорусская делегация в числе почетных гостей саммита - во многом показатель.

У Беларуси и России подходы к развитию женщин схожи. В наших странах широко представительство в парламентах, на руководящих постах. Женщина-производственник, женщина-инженер, женщина-ученый - для нас явление не уникальное. И стоит сказать, что в целом то, о чем с большой трибуны на Саммите говорили женщины отдельных государств, как о перспективах, для нас давно уже норма.



"Это совмещение карьеры и развития, жизни в семье. То есть не стоит вопроса, что нужно выбрать сегодня - работу или семью. В России как раз очень много проектов для того, чтобы было доступно дошкольное образование, чтобы все маленькие кампусы для детей были созданы при высших учебных заведениях, чтобы была возможность, находясь дома, работать на удаленке. Доступ к образованию, доступ к переобучению, к повышению квалификации, все что угодно", - сказала председатель Союза женщин России Мария Ситтель.

Китай называют драйвером глобальной борьбы за права женщин. И среди ключевых инициатив, которые ранее выдвигал китайский лидер, - синхронное развитие женщин, экономики и общества, готовность оказать помощь развивающимся странам, реализация 100 проектов здоровья матери и ребенка, 100 проектов счастливая школа. 30 тыс. женщин прошли обучение в Китае. Речь председателя КНР на Саммите-2025 тоже программная и, по сути, о системном подходе к выполнению Пекинской декларации. Поднебесная готова и дальше выделять деньги на проекты. В 20 странах уже реализованы инициативы.

690 млн китайских женщин достигли высокого уровня жизни. Более половины студентов вузов - женщины. В интернет-сфере набирают обороты женские стартапы, а средняя продолжительность жизни в Китае уже 80 лет. Смертность матерей и детей за 30 лет сократилась на 80 %. И тут, говоря о схожести подходов Беларуси-Китая, нельзя не вспомнить и о наших достижениях. В Беларуси один из самых низких показателей младенческой смертности в Европе и мире. Коэффициент материнской смертности не превышает 1,5 случаев на 100 тыс. Чтобы было более понятно, в 1993 году показатель был 20,4. Это колоссальное снижение. И здесь мы одни из лучших, можем сравниться с Израилем и Финляндией. Также у нас один из самых низких показателей смертности младенцев в Европе и мире.

Понятно, что за цифрами стоит работа государства. Это уровень экономики, который позволяет вкладываться в социальное развитие, делать ту же медицину более доступной, даже если речь идет о высокотехнологичной помощи. Развивать науку, растить хорошие кадры, создавать условия, инструменты для вовлечения женщин в бизнес. А их, к слову, у нас в стране уже половина от всех предпринимателей страны.



И цифра в эпоху глобализации, когда границы между государствами просто стираются, - это не только помощник, а инструмент для продвижения. IT, цифровизация, новые возможности для женщин - тема выставки, которая открылась в рамках саммита с участием первой леди Китая.

"Все больше женщин повышают свою квалификацию и открывают для себя новые горизонты. Сегодня все страны ищут новые пути, как расширить возможности для представительниц прекрасной половины человечества. Общими усилиями мы можем содействовать самореализации женщин и девочек и выйдем на новый уровень развития", - заявила первая леди Китая, спецпосланник ЮНЕСКО Пэн Лиюань.

Выставка открылась в знаковом месте Пекина. Музей женщин и детей - это первый музей государственного значения, где собрано более 30 тыс. экспонатов. Они рассказывают о жизни, культуре и быте.

Цифровизация, внедрение технологий, это и о доступности медицины, возможности удаленно получать образование, развивать свое дело. И Китай выступает за сокращение цифрового разрыва не только между разными слоями населения, но и странами. Женщины создают шедевры, но продвигать поможет цифра. Расширить участие женщин в науке и технологиях, чтобы проекты с внедрением ИИ помогали в саморазвитии. Такую задачу по цифровизации ставит Глобальный женский форум.

"Очень ценен для нас опыт развития технологического Китая, потому что мы видим, что это страна, которая развивается семимильными шагами. Нас интересуют все передовые технологии, которые появляются в Китае. Китай в этом плане в мире просто тот, кто задает тренды сегодня. Интересно и то, что касается цифровизации в сфере женского бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись общие цифровые платформы, на которые могли бы выходить и бизнес Китая, и бизнес Беларуси, для того, чтобы мы в этом плане сближались", - отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.