Новый Дикий Запад: как политическая ненависть довела Америку до эпохи насилия

Вестернизация американского общества стремительно набирает обороты. Политический террор стал частью американской культуры. Двухпартийная система разделила общество на два противоборствующих лагеря. Порой враг - это сосед через дорогу, который тоже не сидит сложа руки, и буквально с каждой зарплаты выделяют бюджет на покупку патронов и новой винтовки. Сторонники демократов и республиканцев уже готовы убивать друг друга.

Поляризация взглядов и отсутствие единого образа будущего - ключевые причины растущих противоречий. Все чаще это противостояние приобретает характер вооруженной борьбы.

США потрясло дерзкое убийство Чарли Кирка прямо во время выступления перед студенческой аудиторией. Он был сторонником республиканцев, одним из наиболее известных последователей Дональда Трампа.

Чарли Кирк активно критиковал безумную повестку радикальных либералов и открыто обвинял администрацию Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине.

Чарли Кирк, руководитель республиканской молодежной организации Turning point USA:

"Я надеюсь, что Дональда Трампа будут помнить в учебниках истории за многое, у него доброе сердце. Он смотрит на фотографии поля боя и говорит, что я могу сделать, чтобы это исправить. Джо Байден и Камала Харрис ускорили войну - у них была возможность закончить войну в Стамбуле, но они решили этого не делать. Энтони Блинкен и Борис Джонсон отправились в Турцию под руководством Центрального разведывательного управления и Госдепартамента США и сорвали перемирие, которое должно было наступить через 10 дней после начала войны".

Дональд Трамп уже публично объявил, что найдет виновных, а самое главное - разберется с радикальными либеральными организациями и теми, кто их финансирует. Чарли Кирк становится символом борьбы и обоснованием для реализации самых жестких мер со стороны Белого дома.

Дональд Трамп, президент США:

"Давно пора всем американцам и СМИ признать тот факт, что насилие и убийства - это трагические последствия демонизации самым ненавистным и презренным образом тех, с кем вы не согласны. В течение многих лет левые радикалы сравнивали замечательных американцев, таких как Чарли, с нацистами, жестокими убийцами и преступниками. Такая риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем в нашей стране сегодня. Мы должны прекратить это прямо сейчас. Моя администрация найдет всех, кто причастен к этому злодеянию и другим политическим актам насилия, включая организации, которые их финансируют и поддерживают. Мы накажем тех, кто преследует наших судей, сотрудников правоохранительных органов и всех, кто поддерживает порядок в нашей стране".

Президент США продолжительное время является основным объектом для травли радикальных либералов, которые подчинили себе демократическую партию. Еще во время электоральной кампании они формировали нарратив о том, что трампизм = фашизм.

Риторика ненависти, формируемая в медиа, буквально кричала, стране нужен храбрец, который положит конец действиям Трампа.

Берни Сандерс, сенатор США от штата Вермонт:

"Убийство Чарли Кирка - это часть тревожного роста политического насилия, которое угрожает разрушить общественную жизнь и заставляет людей бояться участвовать в ней. Пугающий рост насилия направлен против государственных чиновников по всему политическому спектру. К сожалению, это не новое явление. Мы все помним убийство президента Кеннеди, доктора Мартина Лютера Кинга, младшего сенатора Роберта Ф. Кеннеди, Джона Леннона, активиста Медгара Эверса, покушение на президента Рональда Рейгана и губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса. Это сложный и противоречивый момент в истории Америки".

Аналитики все чаще сходятся во мнении, что рост политического террора связан с халатностью спецслужб. Высокопоставленные офицеры предпочитают закрывать глаза на растущий хаос, так было и с убийством Чарли Кирка.

На мероприятии с его участием практически отсутствовала охрана. Действия ФБР, направленные на поимку убийцы, тоже вызывают много вопросов. Глава бюро Каш Патель первое время даже не интересовался произошедшим. Следственные действия фактически были провалены. Задержать убийцу удалось совершенно случайно. Стрелок признался отцу в содеянном, а тот передал своего сына в полицию.

Общую социальную напряженность поднимает стремительный рост стоимости жизни. Неподъемные цены на услуги, продукты и топливо раскаляют градус взаимной ненависти. По данным исследования, 65 % американцев испытывают финансовые трудности и не верят в возможность улучшения ситуации до конца жизни. Сторонники демократов и республиканцев обвиняют друг друга в провальной политике.

Элисса Слоткин, сентатор США от штата Мичиган, бывший аналитик ЦРУ:

"Экзистенциальная угроза Соединенным Штатам исходит не из-за рубежа, а здесь и это сокращение среднего класса. Если вы хотите понять, как США дошли до напряженного авторитарного момента в нашей истории, все, что вам нужно знать, это то, что американский средний класс сократился с момента своего расцвета в 1970 годах. За последние 50 лет доля американцев в среднем классе сократилась почти на 20 %. Все потерянное богатство перешло к тем, у кого оно уже есть, а не к тем, кто к нему стремится".

Простые американцы ощущают себя брошенными и стремятся отстаивать свои интересы самостоятельно. Обнищание среднего класса усилило разрыв между бедными и нарочито богатыми.

Хорошо вооруженное американское общество последовательно скатывается к состоянию гражданского конфликта. Дикий Запад приобретает вполне привычные исторические очертания.