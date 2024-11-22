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Новые антироссийские санкции США угрожают Европе
Новые американские санкции против России ставят под угрозу саму Европу. Об этом предупреждает в своем видеообращении глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии:
"В ближайшие дни и недели мы будем тесно сотрудничать с нашими региональными партнерами, чтобы минимизировать влияние энергетических санкций на рост цен на топливо. Таким образом мы защищаем венгерский народ и жителей Центральной Европы от того, что санкции США приведут к росту цен на бензин или дизельное топливо здесь, в регионе".
"Мы прекрасно знаем, что рост цен на топливо не только вредит странам, делая жизнь людей несчастной, усложняя ее и увеличивая их расходы, но и наносит ущерб общим экономическим показателям, - заметил глава МИД. - И мы хотим этого избежать".
К слову, действия нынешней администрации Белого дома настолько опрометчивы, что вредят всем. Даже сам Джо Байден признал: из-за новых санкций против российского топливно-энергетического комплекса бензин подорожает и в США.
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