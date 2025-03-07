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Новые случаи выбросов мазута зафиксированы на побережье Кубани
Небольшие новые выбросы мазута на пляжи были отмечены на нескольких участках в поселке Джемете и вблизи станицы Благовещенская на побережье Краснодарского края. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"7 марта на нескольких пляжных территориях Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута. Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенская. Незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы и на территориях, которые закреплены за Славянским районом и Краснодаром. Оба муниципалитета очищают пляжи в Джемете", - сообщается в материале.
На возможные новые выбросы мазута проверяется 265 км побережья. На этом участке уже собрано почти 148 тыс. т загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе под контролем находится около 750 км береговой линии.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазные группы МЧС собрали со дна почти 100 т мазута. В работах также участвуют водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они обследовали более 3 млн 876 тыс. кв. м дна Черного моря. Дополнительно с использованием трех эжекторных установок было собрано и поднято со дна более 6 т мазута.