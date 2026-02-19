NYT: Америка привела в повышенную боеготовность стратегические бомбардировщики

США привели в состояние повышенной боевой готовности стратегические бомбардировщики, которые применялись при ударах по иранским объектам. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.



По оценкам Wall Street Journal, в регионе Ближнего Востока сейчас находится самая крупная авиагруппировка ВВС США со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Туда направлены истребители F-22 и F-35, а также самолеты управления и координации. Кроме того, в пути находится второй авианосец. Такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель, считают собеседники издания. Как сообщил телеканал CNN, Пентагон готов ударить по Ирану уже в субботу, 21 февраля.