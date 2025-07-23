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"Нью-Йорк таймс" о переговорах в Стамбуле: стороны по-прежнему далеки друг от друга
Автор:Редакция news.by
По итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, состоявшейся 23 июля, свои прогнозы делают западные СМИ.
Например, "Нью-Йорк таймс" констатирует: противоборствующие стороны по-прежнему далеки друг от друга. И в то же время отмечает расширение неформальных каналов общения и прогресс по гуманитарным вопросам, включая обмен пленными. Как пишет газета, эта общая позиция, пусть и узкая, довольна примечательна, учитывая редкость публичной дипломатии между Москвой и Киевом.
А CNN и Рейтер пытаются оценить последствия 50-дневного ультиматума Трампа. Пока, отмечают издания, позицию Москвы Вашингтону поколебать не удалось.