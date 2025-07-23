"Нью-Йорк таймс" о переговорах в Стамбуле: стороны по-прежнему далеки друг от друга

Например, "Нью-Йорк таймс" констатирует: противоборствующие стороны по-прежнему далеки друг от друга. И в то же время отмечает расширение неформальных каналов общения и прогресс по гуманитарным вопросам, включая обмен пленными. Как пишет газета, эта общая позиция, пусть и узкая, довольна примечательна, учитывая редкость публичной дипломатии между Москвой и Киевом.