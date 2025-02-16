3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
NYT: США понимают, что с Беларусью надо считаться
По данным издания, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, недавно, без особой шумихи, посетил Беларусь, чтобы лично встретиться с Президентом Александром Лукашенко и Председателем КГБ Иваном Тертелем.
По данным газеты, на встрече обсуждался вопрос ослабления ряда антибелорусских санкций.
Коротко из статьи:
Незаметный американский визит в Минск, столицу Беларуси, в среду состоялся всего через день после того, как президент Трамп провел долгий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оба события стали сигналом отхода Вашингтона от многолетней политики попыток изолировать лидеров, не пользующихся расположением Запада из-за их репрессивной политики и войны в Украине.
Следующим шагом, сказал г-н Смит на встрече западных дипломатов в четверг в Вильнюсе, по словам людей, которые присутствовали, является возможная большая сделка, в рамках которой г-н Лукашенко освободит множество политических заключенных, включая видных. Взамен Соединенные Штаты ослабят санкции против белорусских банков и экспорта поташа, ключевого ингредиента удобрений , крупным производителем которых является Беларусь.
Люди, которые передали отчет г-на Смита о его переговорах в Минске, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную встречу. Сам г-н Смит публично не раскрывал, с кем он встречался или что обсуждалось, а Государственный департамент не ответил на вопросы об этих деталях.
Беларусь, которая обычно злорадствует по поводу любого признака выхода из изоляции, также в основном хранит молчание, хотя ведущий государственного телевидения Игорь Тур внес нотку таинственности, предположив, что г-н Смит не был настоящим главой американской делегации и что в ней также принимал участие более высокопоставленный чиновник.
Как иметь дело с г-ном Лукашенко, десятилетиями беспокоило западных политиков. Мастер маневрирования между Востоком и Западом и подавления критиков внутри страны, он пришел к власти в 1994 году и выиграл все семь выборов подряд, последний раз в январе, когда он получил 87 процентов голосов, что стало его самым убедительным достижением.
Относительно личности Смита, то ранее он занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве, Украина (с 2022 по 2023 год). Будучи карьерным сотрудником Высшей дипломатической службы, он служил за границей в Грузии, Турции, Афганистане (в составе ISAF), на Кипре, в Украине и Армении в качестве заместителя главы миссии.
Смит также известен своими навыками ведения переговоров. Например 26 февраля 2024 года он посетил Молдову и провел встречу с Майей Санду. 27 февраля он совершил визит в Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), в ходе которого обсудил приднестровско-молдавские переговоры с президентом ПМР Вадимом Красносельским.
Что касается змагарских СМИ, то они ранее писали, что по словам Смита "Лукашенко ничего не получит от этой кулуарной встречи".
Хотя NYT уже слили информацию о том, что США уже готовятся ослабить санкции против белорусских банков и экспорта калийных удобрений.
В то же время, по ироничным намекам политолога ОНТ Игоря Тура, участие Кристофера Смита в "спецоперации" по освобождению американцев было важным, но основные события происходили в непубличной плоскости. Кроме Смита, Беларусь посетил еще один высокопоставленный чиновник Белого дома.
Еще больше информации - в нашем Телеграм-канале.