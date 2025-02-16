По данным издания, заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, недавно, без особой шумихи, посетил Беларусь, чтобы лично встретиться с Президентом Александром Лукашенко и Председателем КГБ Иваном Тертелем.

По данным газеты, на встрече обсуждался вопрос ослабления ряда антибелорусских санкций.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19c52da-6b1b-4ba0-8dca-60fb58e48949/conversions/90ec1927-8ca2-4c10-be45-af5729496331-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19c52da-6b1b-4ba0-8dca-60fb58e48949/conversions/90ec1927-8ca2-4c10-be45-af5729496331-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19c52da-6b1b-4ba0-8dca-60fb58e48949/conversions/90ec1927-8ca2-4c10-be45-af5729496331-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19c52da-6b1b-4ba0-8dca-60fb58e48949/conversions/90ec1927-8ca2-4c10-be45-af5729496331-xl-___webp_1920.webp 1920w

Коротко из статьи:

Незаметный американский визит в Минск, столицу Беларуси, в среду состоялся всего через день после того, как президент Трамп провел долгий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Оба события стали сигналом отхода Вашингтона от многолетней политики попыток изолировать лидеров, не пользующихся расположением Запада из-за их репрессивной политики и войны в Украине.

Следующим шагом, сказал г-н Смит на встрече западных дипломатов в четверг в Вильнюсе, по словам людей, которые присутствовали, является возможная большая сделка, в рамках которой г-н Лукашенко освободит множество политических заключенных, включая видных. Взамен Соединенные Штаты ослабят санкции против белорусских банков и экспорта поташа, ключевого ингредиента удобрений , крупным производителем которых является Беларусь.

Люди, которые передали отчет г-на Смита о его переговорах в Минске, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальную встречу. Сам г-н Смит публично не раскрывал, с кем он встречался или что обсуждалось, а Государственный департамент не ответил на вопросы об этих деталях.

Беларусь, которая обычно злорадствует по поводу любого признака выхода из изоляции, также в основном хранит молчание, хотя ведущий государственного телевидения Игорь Тур внес нотку таинственности, предположив, что г-н Смит не был настоящим главой американской делегации и что в ней также принимал участие более высокопоставленный чиновник.

Как иметь дело с г-ном Лукашенко, десятилетиями беспокоило западных политиков. Мастер маневрирования между Востоком и Западом и подавления критиков внутри страны, он пришел к власти в 1994 году и выиграл все семь выборов подряд, последний раз в январе, когда он получил 87 процентов голосов, что стало его самым убедительным достижением.

Относительно личности Смита, то ранее он занимал должность заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве, Украина (с 2022 по 2023 год). Будучи карьерным сотрудником Высшей дипломатической службы, он служил за границей в Грузии, Турции, Афганистане (в составе ISAF), на Кипре, в Украине и Армении в качестве заместителя главы миссии.

Смит также известен своими навыками ведения переговоров. Например 26 февраля 2024 года он посетил Молдову и провел встречу с Майей Санду. 27 февраля он совершил визит в Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), в ходе которого обсудил приднестровско-молдавские переговоры с президентом ПМР Вадимом Красносельским.

Что касается змагарских СМИ, то они ранее писали, что по словам Смита "Лукашенко ничего не получит от этой кулуарной встречи".

Хотя NYT уже слили информацию о том, что США уже готовятся ослабить санкции против белорусских банков и экспорта калийных удобрений.

В то же время, по ироничным намекам политолога ОНТ Игоря Тура, участие Кристофера Смита в "спецоперации" по освобождению американцев было важным, но основные события происходили в непубличной плоскости. Кроме Смита, Беларусь посетил еще один высокопоставленный чиновник Белого дома.