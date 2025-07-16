Нью-Джерси и Северная Каролина подверглись ударам стихии

Сильные наводнения продолжаются в ряде американских штатов, особенно масштабные и разрушительные в Нью-Джерси и Северной Каролине. Из-за многодневных проливных дождей здесь затоплены сотни населенных пунктов.

В Техасе продолжается ликвидация последствий наводнения, которое унесло жизни более 130 человек, еще больше 150 - числятся пропавшими без вести. Власти выясняют, почему спасательные службы оказались не готовы, а также отчего не выдержала напора стихии инфраструктура?