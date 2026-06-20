О королевских прихотях и глубине разложения западных элит - в "Понятной политике"

Грязное белье норвежской королевской семьи. Как сын кронпринцессы оказался насильником? Дебош, нападения на женщин, перевозка наркотиков и массовые нарушения ПДД. Кто еще в высших кругах Европы плевал на закон, что скрывают семьи высочайших особ? Королевские прихоти и глубина разложения западных элит - в "Понятной политике" в понедельник, 22 июня, в вечернем эфире на "Беларусь 1".