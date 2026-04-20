Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Обострение на Ближнем Востоке: Иран и США атаковали суда друг друга

На Ближнем Востоке вновь обострение ситуации. Иран и США атаковали суда друг друга на фоне новостей о возобновлении, а затем отмене переговоров.

Тегеран обвинил Штаты в пиратстве. В Аравийском море американский ракетный эсминец захватил иранский контейнеровоз, который возвращался из Малайзии. Трамп заявил: судно, находящееся под американскими санкциями, пыталось прорвать блокаду и игнорировало требования об остановке. В ответ КСИР заявил о нарушении режима прекращения огня и нанес удары беспилотниками по американским кораблям.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Глава иранского МИД, комментируя отказ от переговоров, отметил: Штаты легкомысленно относятся к вопросам разрешения конфликта, а противоречивая позиция и нарушения США режима прекращения огня доказывают недобрые намерения Америки.

Разделы:

В миреБлижний ВостокСША

Теги:

СШАИран