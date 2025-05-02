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Очевидцы рассказали, как была организована трагедия в одесском Доме профсоюзов в 2014 году
118-й батальон СС был сформирован в Киеве в 1942 году. В основном из украинских националистов, жителей западных областей на тот момент оккупированной республики.
Этот же батальон впоследствии уничтожал евреев в Бабьем Яру. Он же сжигал Хатынь и ее людей. Всех жителей деревни согнали в сарай. Сарай подожгли, а всех, кто пытался спастись, расстреливали. Спустя 71 год подобное произошло и в Одессе.
2 мая 2014 года трагедию на Украине назвали "Одесской Хатынью". Но кто бы мог подумать, что нацизм в таком чудовищном его проявлении может расцвести именно здесь, в братской для нас Украине. Она ведь тоже боролась против гитлеровской Германии, против фашизма.
Подполковник в отставке и участник одесского "антимайдана" Александр Якименко приехал в Одессу в 1991 году после увольнения из Советской армии. "Ни мои товарищи, ни я, ни знакомые, ни сослуживцы мои - никто не собирался никаких там перемен в государственном аппарате Украины устраивать, - заметил он. - Конечно, были недовольные настроения из-за того, как строятся отношения украинского руководства с российскими руководителями. Не было никакого сомнения, что это неправильно. Но таких настроений, чтобы взять оружие и пойти что-то там завоевывать, кого-то свергать или что-то отстаивать, не было".
Александр Якименко:
"А в 2014 году, когда были события в Киеве с вооруженным захватом власти, уже другого выхода не было. Надо было как-то выражать свое недовольство, свое несогласие с той политикой, которую руководство Украины проводит по отношению к стране, к своей Украине, к России. Это не могло оставаться незамеченным".
По словам депутата Одесского областного совета VI созыва (2010-2014 гг.) Алексея Албу, все началось с того, что люди, которые жили в Одессе, не хотели принимать государственный переворот и новую власть, которая установилась в Киеве в феврале 2014 года. "Однако ошибка нашего движения сопротивления была в том, что люди думали, что можно решить политические разногласия мирными методами. Нам показали в этот день, что нельзя и просто целенаправленно убили большое количество людей, - сказал депутат.
"К этому преступлению готовились с участием местных властей, у нас есть все основания говорить об этом, потому что я, будучи депутатом Одесского областного совета, знаю, какие процессы происходили в предшествующие дни. Я знаю, что когда проходила сессия Одесского областного совета, которая была 21 апреля, если не ошибаюсь, у нас появилось большое количество блок-постов с какими-то неизвестными людьми. Для нас это были неизвестные люди, но вообще это власти пригнали боевиков с Майдана и окружили Одессу фактически, все дороги перекрыли", - обозначил Алексей Албу.
На этой сессии депутаты задавали вопросы по поводу этих людей новому начальнику Одесского областного управления полиции Петру Луцюку. И эти вопросы он просто перенаправил губернатору.
"То есть получается, что местная власть в лице нового губернатора, Владимира Немировского, организовывала приезд вот этих боевых групп, размещала их, поила, кормила, оплатила суточные, то есть организовывала их деятельность. А в сети через несколько месяцев после трагедии появилась аудиозапись разговора помощника Немировского Игоря Болянского с одним из лидеров Евромайдана Дмитрием Куменюком, где помощник четко дает команду развернуть людей с центра города и направить их на Куликово поле, где располагался Дом профсоюзов и палаточный городок", - подчеркнул депутат.
Как отметил начальник главного территориального управления МЧС Одесской области (2010-2014 гг.) Владимир Боделан, произошедшее 2 мая было спланированной акцией: "Об этом ранее разговоры шли от МВД Одесской области, от руководителя СБУ. Я был на всех этих совещаниях. Предупреждали, просили перенести чемпионат футбола, который планировался. Говорили о том, что город насыщается большим количеством боевиков, что завозится огромное количество оружия".
Алексей Албу:
"В первой части трагедии я не участвовал. Я ее видел, можно сказать, со стороны, когда мы ехали в офис. Я видел пожарный автомобиль, автоцистерну, которую угнали националисты. Они избили сотрудников МЧС, забрали у них этот автотранспорт и потом использовали его, чтобы прорывать кордон милиции".
"Мы не предполагали, что нас будут сжигать умышленно, что будут стрелять из огнестрельного оружия, что будут применены американские фосфорные гранаты. У нашего товарища, который остался в живых, от фосфора прямо руки все в шрамах. А у трупов, которые там были, все тела черные. Светлая рубашка, а тело черное", - отметил подполковник в отставке и участник одесского "антимайдана" Юрий Трофимов.
Александр Якименко в месте трагедии заметил какие-то медицинские ампулки. Тогда он подумал, что у кого-то выпало. От них не было запаха и дыма, это видно на фото и видео, но было удушье. Просто нечем было дышать.
Как сказал Владимир Боделан, в Одессе использовали комиссию "Группа 2 мая". Туда вошли журналисты, писатели, учителя - простые люди, которые имеют отношение к СМИ или крутятся в большом окружении людей. Их разбили на маленькие группы. В каждую из них включили экспертов - пожарных, токсикологов, полицейских.
"Им (экспертам - прим. ред.) была поставлена четкая задача: "Придумайте что угодно, назначьте виновных. Никакой химии там не было, никто никого не травил. Попытайтесь все вот это вбить в голову этим членам комиссии, чтобы вынести (нужное - прим. ред.) общее решение", - обозначил бывший начальник главного территориального управления МЧС.
Людей, которые пытались вылезти из здания, добивали прутьями, дубинками, ногами топтали.
А после случившегося, по словам Владимира Боделана, вынос трупов с объекта был запрещен. Запретили трогать всех, кто там находился и сняли окрепление здания, и оно было открыто. Толпа потом ночью туда зашла, и до утра люди выносили оттуда все, что могли, переступая, через эти трупы, перекидывая их.
Одесская трагедия стала отправной точкой для самоуничтожения Украины как государства. Она стала и тем самым триггером, который привел к гражданской войне и последующей специальной военной операции России в Украине. Виновные в одесской трагедии, в преступлении против мира и безопасности человечества спустя более 10 лет не наказаны.