Официальное заявление: Государство Палестина признали Канада, Великобритания и Австралия
Автор:Редакция news.by
Канада, Великобритания и Австралия официально признали государственность Палестины.
Премьер Канады подчеркнул, что Оттава предлагает свое партнерство в построении мирного будущего для обеих сторон и ожидает от палестинских властей реформ и выборов в 2026 году. Австралия и Великобритания выступили с аналогичными заявлениями. При этом Лондон пообещал усилить санкции против ХАМАС с целью исключить его из будущего управления территорией.
Тем временем ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться. По данным местных СМИ, с начала дня в Газе погибли более 50 человек, не менее 300 ранены.
Напомним, ранее израильская армия начала масштабную наземную операцию с целью разгрома палестинского движения ХАМАС.