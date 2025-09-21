Официальное заявление: Государство Палестина признали Канада, Великобритания и Австралия

Премьер Канады подчеркнул, что Оттава предлагает свое партнерство в построении мирного будущего для обеих сторон и ожидает от палестинских властей реформ и выборов в 2026 году. Австралия и Великобритания выступили с аналогичными заявлениями. При этом Лондон пообещал усилить санкции против ХАМАС с целью исключить его из будущего управления территорией.