Огромные гонорары за сомнительные встречи. Британский экс-премьер Джонсон оказался в центре скандала

Экс-премьер Великобритании Джонсон оказался в центре скандала: по данным Guardian, он использовал государственные ресурсы для продвижения собственных коммерческих интересов как во время пребывания на высоком посту, так и после ухода с Даунинг-стрит. Это и лоббирование интересов своих компаний, и огромные гонорары за сомнительные встречи, и использование бюджетных средств в личных целях.

Среди разоблачений - просьба к саудовскому чиновнику провести презентацию для наследного принца от имени компании, где Джонсон был сопредседателем.



Также сообщается, что политик получил более 230 тыс. евро от некоего фонда за встречу с Николасом Мадуро - цель визита не уточняется.



В период пандемии он устроил ужин для спонсора ремонта своей квартиры. Не исключено, что шестизначные выплаты на госрасходы могли также быть использованы в личных целях.