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Около 1 млн беженцев официально зарегистрировано в Польше
Автор:Редакция news.by
Около 1 млн беженцев официально зарегистрировано в Польшеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dd00869-b9c6-454a-a88a-5a32b8f5d357/conversions/34ab2e43-3469-476b-9e83-c7c21205ae42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dd00869-b9c6-454a-a88a-5a32b8f5d357/conversions/34ab2e43-3469-476b-9e83-c7c21205ae42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dd00869-b9c6-454a-a88a-5a32b8f5d357/conversions/34ab2e43-3469-476b-9e83-c7c21205ae42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2dd00869-b9c6-454a-a88a-5a32b8f5d357/conversions/34ab2e43-3469-476b-9e83-c7c21205ae42-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Польше количество официально зарегистрированных украинцев составило почти 1 млн, только за последний год их прибыло 68 тыс. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар, пишет ТАСС.
"Я могу только сказать о динамике, которую показывает польское агентство страхования ZUS. Официально зарегистрированных украинцев, по его данным, было 930 тыс., а стало 998 тыс. Это динамика за последний год", - сказал он.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года из Украины выехали почти 10 млн человек.
Фото АП