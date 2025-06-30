Около 1 млн беженцев официально зарегистрировано в Польше

В Польше количество официально зарегистрированных украинцев составило почти 1 млн, только за последний год их прибыло 68 тыс. Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар, пишет ТАСС.

"Я могу только сказать о динамике, которую показывает польское агентство страхования ZUS. Официально зарегистрированных украинцев, по его данным, было 930 тыс., а стало 998 тыс. Это динамика за последний год", - сказал он.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля 2022 года из Украины выехали почти 10 млн человек.