Около 120 тыс. украинских беженцев могут начать высылать из США

Десятки тысяч украинцев, получивших в США временный гуманитарный статус, рискуют столкнуться с депортацией после истечения срока его действия, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, в ближайшие дни подобной правовой защиты могут постепенно лишить около 120 тыс. украинцев, прибывших в страну за последние два года, если Белый дом не продлит действие программы, одобренной предыдущей американской администрацией во главе с Джо Байденом.

Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

В общей сложности около 4 млн украинских беженцев въехали в США в рамках программы "Единение ради Украины" (Uniting for Ukraine, U4U). Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, по-прежнему подпадают под действие отдельной программы "временного защищенного статуса".

Однако примерно 120 тыс. человек, прибывших в этот день или позднее, могут стать нелегалами после истечения срока его действия.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики.