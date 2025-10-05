Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Около тысячи альпинистов застряли на Эвересте из-за мощного снежного шторма

Снежный склон горы

На восточном склоне Эвереста произошел мощный снежный шторм, ставший самым сильным за последние годы. Об этом сообщает Bild.

Почти 1 тыс. альпинистов оказались заблокированы на высоте более 4,9 тыс. м на тибетской стороне горы. Палатки были полностью засыпаны снегом или даже разрушены, а видимость снизилась до менее одного метра.

По информации китайских государственных СМИ, в настоящее время на месте происшествия проходит масштабная спасательная операция, в которой участвуют местные спасатели, жители и гиды.

Соседнее государство Непал также пострадало от стихии: с пятницы в результате сильных ливней и внезапных наводнений погибли как минимум 47 человек.

Фото из архива Global Look Press / Синньхуа

