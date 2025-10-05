Около тысячи альпинистов застряли на Эвересте из-за мощного снежного шторма

Снежный склон горы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11bafd18-627d-402a-841c-e968b304796a/conversions/29a6d33a-ae86-4a1a-bda7-2ae437cc731b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11bafd18-627d-402a-841c-e968b304796a/conversions/29a6d33a-ae86-4a1a-bda7-2ae437cc731b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11bafd18-627d-402a-841c-e968b304796a/conversions/29a6d33a-ae86-4a1a-bda7-2ae437cc731b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11bafd18-627d-402a-841c-e968b304796a/conversions/29a6d33a-ae86-4a1a-bda7-2ae437cc731b-xl-___webp_1920.webp 1920w

На восточном склоне Эвереста произошел мощный снежный шторм, ставший самым сильным за последние годы. Об этом сообщает Bild.

Почти 1 тыс. альпинистов оказались заблокированы на высоте более 4,9 тыс. м на тибетской стороне горы. Палатки были полностью засыпаны снегом или даже разрушены, а видимость снизилась до менее одного метра.

По информации китайских государственных СМИ, в настоящее время на месте происшествия проходит масштабная спасательная операция, в которой участвуют местные спасатели, жители и гиды.

Соседнее государство Непал также пострадало от стихии: с пятницы в результате сильных ливней и внезапных наводнений погибли как минимум 47 человек.