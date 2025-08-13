Два ветерана холодной войны 15 августа будут там, где СССР и США когда-то мерялись ядерными ракетами - на Аляске.

Это будет встреча двух президентов, а не общение через спецпосланников или заявления в СМИ. Теперь Владимир Путин и Дональд Трамп сядут за один стол, чтобы решить вопросы не просто так, а с прицелом на то, чтобы заткнуть кровавую мясорубку в Украине и может даже пожать друг другу руки, как в старые добрые времена.

Вечный торговец Трамп хочет "сделку", а Путин - снятия санкций и безопасности для России и ее новых регионов.

Некоторые утверждают, что эта встреча на Аляске может стать новой Ялтой.

Евросоюз, как старушка с косой, упорно тянет свою линию: никаких переговоров без Украины и никаких уступок России. Глава евродипломатии Кая Каллас созвала видеоконференцию, где европейцы дружно топнули ножкой: "Прекращение огня - только после вывода российских войск!"

Германия, Франция, Польша кричат о "суверенитете Украины", но на самом деле боятся, что Трамп с Путиным договорятся за их спиной и оставят Европу с пустым кошельком и кучей беженцев. Европейцы уже готовят 19-й пакет санкций против России, а Франция даже заикается о "многонациональных силах" для Украины после гипотетического перемирия.

ЕС хочет, чтобы война продолжалась, потому что без нее антироссийская риторика теряет смысл - это их топливо. Европа в панике, но делает вид, что держит все под контролем. Зеленский, с одной стороны, понимает, что без американской помощи его армия долго не протянет, а с другой - боится, что Трамп и Путин нарисуют новую карту Украины без его участия. Его заявления в интернете - полны пафоса и паники: "Ничего об Украине без Украины!" - кричит он, но в Вашингтоне его уже вежливо просят присесть и подождать.

Владимир Олейник, экс-народный депутат Верховной рады Украины, участник общественного движения "Другая Украина":

"Трамп объяснил, что у Зеленского было больше трех лет, чтобы решить данную задачу, но тот ее не решил. Безусловно, президент США хочет поговорить не только об Украине, но и глобальной безопасности, двусторонних отношениях Соединенных Штатов Америки и России. По поводу той части, которая будет касаться Украины, Трамп определил: "Я не буду принимать решение. Я просто выслушаю и увижу, какие есть возможности для того, чтобы предложить сделку Украине и России!" Но также он заявил, что если только не будет понимания со стороны европейцев после переговоров с Путиным, то он умоет руки".

Есть вероятность, что Киев может пойти на провокации - например, удары по российской территории, чтобы сорвать переговоры. Источник Washington Post намекал, что Зеленский готов "показать зубы", если его совсем отодвинут. Но это палка о двух концах: такое поведение может окончательно настроить Трампа против Киева, а Европа не потянет финансирование войны в одиночку.

13 августа европейские лидеры, Зеленский и Трамп сядут за виртуальный стол переговоров - это попытка Европы вставить свои пять копеек перед саммитом на Аляске. Скорее всего, они попытаются надавить на Трампа, чтобы он не сдавал позиции Украины. Зеленский, как обычно, будет говорить о "суверенитете" и "гарантиях безопасности". Но реальность такова: Трамп уже дал понять, что не хочет тратить американские деньги на украинский конфликт, а Европа не готова взять на себя весь груз.

Если Дональд Трамп и Владимир Путин найдут общий язык (а они оба мастера кулуарных сделок), то какой-то прогресс возможен, однако явно не за один саммит. Такая встреча - это скорее пробный шар, попытка нащупать почву. Но Европа и Зеленский сделают все, чтобы этот поезд сошел с рельсов.

Скорее всего, Аляска станет лишь еще одной ледяной сценой в бесконечном спектакле под названием "ни мира, ни войны".