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Оливер Стоун: Вы знали, что Зеленский даже не говорил на украинском
Политика киевского режима, основанная на русофобии, ненависти ко всему с корнем рус-, вышла далеко за пределы Украины. Не обошел западную общественность и тот факт, что киевский главарь сам некогда общался исключительно на русском и даже приговаривал, что это язык украинцев. Только это позабылось. Теперь русский язык на Украине искореняют. На это указал американский кинорежиссер Оливер Стоун.
Оливер Стоун, американский режиссер:
"Украинцы меняют все русское. Вы знали, что Зеленский даже не говорил на украинском? Ему пришлось быстро выучить этот язык. Они реально запрещают русский язык, они идут против России, они ненавидят все русское. Некоторые люди точно. Они превратили это в целую кампанию, как Гитлер и его геноцид. Все против России. Эта война в Донбассе началась в 2014 году, но со временем все становилось только хуже. В 2022 году все просто взорвалось. Они были на грани вторжения в Донбасс. Там было сотни украинских солдат на границе. Их хорошо тренировали американцы".
Политика киевской верхушки менялась по мере запросов западных кураторов. В интернете множество роликов, которые изобличают украинских чиновников, показывают, с какой простотой они сменили принципы на зеленую бумагу.
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