Онкобольные остались без помощи врачей в польском Кротошине

В польском Кротошине под угрозой закрытия оказалось единственное в районе онкологическое отделение.

Пациенты и медперсонал бьют тревогу. Из-за нехватки финансирования больница уже две недели отказывает в приеме новых тяжелобольных. Люди, чья жизнь зависит от своевременных процедур, вынуждены объединяться и писать петиции властям, чтобы защитить свое право на лечение по месту жительства.