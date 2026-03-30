Онкобольные остались без помощи врачей в польском Кротошине

В польском Кротошине под угрозой закрытия оказалось единственное в районе онкологическое отделение.

Пациенты и медперсонал бьют тревогу. Из-за нехватки финансирования больница уже две недели отказывает в приеме новых тяжелобольных. Люди, чья жизнь зависит от своевременных процедур, вынуждены объединяться и писать петиции властям, чтобы защитить свое право на лечение по месту жительства.

По сообщениям СМИ, решение о фактической заморозке работы отделения принято руководством исключительно из соображений сокращения убытков. И это в то время, когда Польша объявляет о запуске производства ракет для систем ПВО малой дальности.

