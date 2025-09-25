3.64 BYN
Opel, Volkswagen, Mercedes: известные немецкие корпорации несут огромные потери
Автор:Редакция news.by
Катастрофическая ситуация в немецком автопроме. Резко просели продажи Opel: доля компании на рынке упала ниже критических 3 %. С начала года концерн продал на 14 % авто меньше, чем год назад.
У Mercedes стоимость акций упала без малого на 3 %. Не менее плачевная ситуация у Volkswagen: прибыль компании снизилась на 30 %.
Дочерняя по отношению к корпорации Volkswagen фирма Porsche потеряла 8 % капитализации: накануне, впервые за много десятилетий, ее исключили из списка 40 крупнейших компаний Германии.