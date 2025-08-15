Евросоюз, чтобы остаться в игре, пытается перенести напряженность на Балканы. Ситуация радикализируется.

В крупных городах Сербии минувшей ночью продолжились беспорядки. Протестующие громили магазины и бары. Главная их цель - офисы правящей партии. Накануне в Нови-Саде они заблокировали около 300 сторонников действующей власти. Здание пытались поджечь вместе с людьми. Их спасла полиция.

Еще одна группа протестующих напала на военный спецназ. Чтобы разогнать толпу, бойцам пришлось стрелять в воздух. В столкновениях пострадали 47 полицейских, 37 провокаторов задержали. Местные политики назвали эти беспорядки самой жестокой атакой на полицию за последние годы.