Оппозиция Сербии требует досрочных выборов и отстранения Вучича от власти
Евросоюз, чтобы остаться в игре, пытается перенести напряженность на Балканы. Ситуация радикализируется.
В крупных городах Сербии минувшей ночью продолжились беспорядки. Протестующие громили магазины и бары. Главная их цель - офисы правящей партии. Накануне в Нови-Саде они заблокировали около 300 сторонников действующей власти. Здание пытались поджечь вместе с людьми. Их спасла полиция.
Еще одна группа протестующих напала на военный спецназ. Чтобы разогнать толпу, бойцам пришлось стрелять в воздух. В столкновениях пострадали 47 полицейских, 37 провокаторов задержали. Местные политики назвали эти беспорядки самой жестокой атакой на полицию за последние годы.
Так называемая оппозиция требует досрочных выборов. Александр Вучич неоднократно заявлял, что беспорядки режиссируются из-за рубежа, а в толпе работают провокаторы, они действуют исключительно в интересах Брюсселя. В сценарий Евросоюза вписаны и попытки сместить законные власти в Словакии, а также в Венгрии, в этом убежден министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто. Это месть за самостоятельную политику.