Орбан: Европа в беде

"Европа в беде, она стала еще хуже, чем десять лет назад. Улицы стали опаснее, мигранты заставляют мирных европейцев жить в страхе. Они не уважают ни закон, ни полицию", - цитирует премьера Венгрии издание Magyar Nemzet.

Орбан отметил, что ЕС был создан для поддержания мира, но во время конфликта в Украине Брюссель сам стал агрессором, а не миротворцем. Одновременно с этим бюрократы Брюсселя разрушают европейскую экономику.



"Будущее Европы висит на волоске", - предупредил Орбан.