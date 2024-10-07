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Орбан: Европа в беде

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Фото: ТАСС

Нынешнее руководство ЕС может разрушить будущее Европы. Такое мнение озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

"Европа в беде, она стала еще хуже, чем десять лет назад. Улицы стали опаснее, мигранты заставляют мирных европейцев жить в страхе. Они не уважают ни закон, ни полицию", - цитирует премьера Венгрии издание Magyar Nemzet.

Орбан отметил, что ЕС был создан для поддержания мира, но во время конфликта в Украине Брюссель сам стал агрессором, а не миротворцем. Одновременно с этим бюрократы Брюсселя разрушают европейскую экономику.

 "Будущее Европы висит на волоске", - предупредил Орбан.

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