"Ослабить Европу" - Дмитрий Егорченков назвал финансовую подоплеку "мирного плана" Трампа по Украине

Активно обсуждаемый в медиа "мирный план" Дональда Трампа по Украине содержит не только политические, но и четко прописанные финансовые условия, выгодные США. По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, документ фактически направлен на ослабление Европы и перераспределение экономических выгод в пользу Вашингтона. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как заявил эксперт, документ действительно существует и имеет сложную структуру. "Точно можем сказать, что план есть, мы его даже видели. В нем условно 28 пунктов, но на самом деле больше, потому что некоторые пункты имеют подпункты. Там прямо расшифрованы те моменты, которые финансово выгодны Соединенным Штатам и Трампу, наверное, лично тоже. Например, какие-нибудь активы, сколько процентов и куда пойдет, как будут использованы российские деньги", - сказал Дмитрий Егорченков.

Эксперт пояснил, что Европа крайне заинтересована в сохранении контроля над замороженными российскими активами: "Европа боится эти замороженные активы потерять, потому что это нам с вами кажется, что они заморожены. На самом деле они работают в интересах Европы. То есть это Россия не может ими пользоваться, а Европа может ими пользоваться". По его словам, потеря доступа к этим средствам будет болезненной: "Они просто перестанут получать постоянный приток процентов. Для европейской экономики это будет очень проблематично".

Аналитик отметил, что стратегия Вашингтона предполагает сознательное ослабление европейских партнеров: "Трамп понимает, что Европу нужно лишить всего хорошего, что можно получить от взаимодействия с Россией, даже на посткризисный период".

Эксперт озвучил тезис о том, что США ведут борьбу не только с геополитическими противниками, но и с собственными союзниками. Цель такой политики - сохранить доминирующее положение: "Если ты не можешь выиграть в честной конкуренции, ну, начни со своих, значит, партнеров, которых ты должен попритушить. Тогда на их фоне ты будешь казаться значительно более интересным".