"Ослабить Европу" - Дмитрий Егорченков назвал финансовую подоплеку "мирного плана" Трампа по Украине
Активно обсуждаемый в медиа "мирный план" Дональда Трампа по Украине содержит не только политические, но и четко прописанные финансовые условия, выгодные США. По мнению директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, документ фактически направлен на ослабление Европы и перераспределение экономических выгод в пользу Вашингтона. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Как заявил эксперт, документ действительно существует и имеет сложную структуру. "Точно можем сказать, что план есть, мы его даже видели. В нем условно 28 пунктов, но на самом деле больше, потому что некоторые пункты имеют подпункты. Там прямо расшифрованы те моменты, которые финансово выгодны Соединенным Штатам и Трампу, наверное, лично тоже. Например, какие-нибудь активы, сколько процентов и куда пойдет, как будут использованы российские деньги", - сказал Дмитрий Егорченков.
Эксперт пояснил, что Европа крайне заинтересована в сохранении контроля над замороженными российскими активами: "Европа боится эти замороженные активы потерять, потому что это нам с вами кажется, что они заморожены. На самом деле они работают в интересах Европы. То есть это Россия не может ими пользоваться, а Европа может ими пользоваться". По его словам, потеря доступа к этим средствам будет болезненной: "Они просто перестанут получать постоянный приток процентов. Для европейской экономики это будет очень проблематично".
Аналитик отметил, что стратегия Вашингтона предполагает сознательное ослабление европейских партнеров: "Трамп понимает, что Европу нужно лишить всего хорошего, что можно получить от взаимодействия с Россией, даже на посткризисный период".
Эксперт озвучил тезис о том, что США ведут борьбу не только с геополитическими противниками, но и с собственными союзниками. Цель такой политики - сохранить доминирующее положение: "Если ты не можешь выиграть в честной конкуренции, ну, начни со своих, значит, партнеров, которых ты должен попритушить. Тогда на их фоне ты будешь казаться значительно более интересным".
"Мирный план" Трампа, таким образом, рассматривается экспертами не столько как инструмент урегулирования конфликта, сколько как механизм перераспределения экономических и геополитических преимуществ в пользу США за счет интересов европейских союзников.