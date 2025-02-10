Освобождение Фогеля в России может стать важным элементом в урегулировании украинского конфликта

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Освобождение властями России американского гражданина Марка Фогеля может стать очень важной составляющей урегулирования украинского конфликта, на этом направлении достигнут важный прогресс. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Я думаю, это может стать очень важным элементом. Это может быть большой, важной составляющей прекращения войны в Украине", - сказал Трамп. "Думаю, мы добились огромного прогресса", - подчеркнул он, говоря об урегулировании украинского кризиса. Президент США также выразил уверенность, что в этом процессе "есть добрая воля", но не привел подробностей. Он заверил, что Вашингтон стремится к прекращению конфликта.

Трамп отметил, что США высоко ценят освобождение российскими властями американского гражданина Марка Фогеля.

"Я очень ценю, что они позволили Марку вернуться домой. Мы ценим то, что сделал президент России Владимир Путин", - сказал он на встрече с Фогелем в Белом доме. Фогель в свою очередь заявил, что российский лидер "проявил большое великодушие", помиловав его.

Трамп охарактеризовал условия договоренности с РФ по возвращению американца как "очень справедливые и разумные" и добавил, что 12 февраля "будет освобожден еще кое-кто", но не пояснил, о ком идет речь и где это произойдет.

Гражданин США Марк Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве, ранее был сотрудником американского посольства в России. Фогеля задержали 14 августа 2021 года по прибытии в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В ходе досмотра в аэропорту Шереметьево в багаже американца обнаружили марихуану и гашишное масло. Фогель был приговорен судом к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков. В декабре 2024 года Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Фогеля.

11 февраля Белый дом сообщил об освобождении задержанного в России гражданина США Марка Фогеля. Данный факт также подтвердил российский адвокат американца Дмитрий Овсянников. Сообщалось, что американец вылетел в Соединенные Штаты.