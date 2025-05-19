От 12 до 18 месяцев: бывший врач Белого дома предположил, сколько проживет Байден

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака, поэтому, возможно, ему осталось жить от 12 до 18 месяцев. Таким мнением поделился экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, информирует РИА Новости.

Газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена 18 мая сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.

В интервью газете Washington Free Beacon Джексон отметил, что у Байдена может быть осталось не так много времени.

"Это не моя специализация, но я разговаривал со многими урологами с тех пор, как это стало известно, и все пришли к единому мнению, что у него может быть осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, что будет больше времени, и верю, что они смогут эффективно лечить это заболевание, и знаете, он проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание", - заявил он.

У Байдена диагностировали агрессивную форму рака Сейчас экс-лидер Белого дома и его семья рассматривают вместе с врачами варианты терапии 19.05.2025 09:22

Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.

Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.