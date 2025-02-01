От самого большого на планете айсберга А23а откололся кусок площадью около 80 кв. км, пишет БЕЛТА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 км от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 км", - уточнили в пресс-службе.

31 января от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2 % ледяного гиганта. Таким образом, с ноября 2023 года в период дрейфа по чистой воде площадь айсберга сократилась почти на 11 %.