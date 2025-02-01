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От самого большого на планете айсберга А23а откололся кусок площадью около 80 кв. км
От самого большого на планете айсберга А23а откололся кусок площадью около 80 кв. км, пишет БЕЛТА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 км от острова Южная Георгия в Южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за 10 дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 км", - уточнили в пресс-службе.
31 января от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2 % ледяного гиганта. Таким образом, с ноября 2023 года в период дрейфа по чистой воде площадь айсберга сократилась почти на 11 %.
Айсберг А23а, почти в два раза превышающий по площади Санкт-Петербург, считается самым большим на планете. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем неожиданно начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км.