Отключение Прибалтики от БРЭЛЛ приблизит крах ее экономики - эксперты

Пару дней остается до того, как страны Прибалтики отключатся от энергосистемы БРЭЛЛ.

Разумеется, такое отключение повлечет рост цен на электроэнергию у наших соседей. А еще в Эстонии, Литве и Латвии повысятся цены на коммунальные услуги, продукты и товары, которые производят в этих странах. Об этом сегодня заявили эксперты круглого стола. По их оценкам, урон понесет вся экономика прибалтийских стран. Так правительство Эстонии уже призвало жителей страны запастись едой, водой, лекарствами и настольными играми.

Алексей Беляев, политолог:

"Уход от стабильной и отработавшей уже десятилетиями выверенной системы единого энергокольца с Беларусью и Россией приводит только их к вступлению на новую стезю. Новое, плохо отработанное соединение со скандинавскими государствами, зависящее от кабеля, пролегающего по дну моря, который периодически повреждается. Отсутствие инфраструктуры и достаточных мощностей для соединения с континентальной Европой. Все это, безусловно, сегодня будет сказываться на том, что стоимость электроэнергии в Прибалтике будет достаточно высокой".

Политолог отметил, что надежность и бесперебойность поставок электричества тоже находится под сомнением. "Лишив себя возможности покупать дешевое электричество, которое вырабатывает в том числе и построенная недавно БелАЭС, лишив себя возможности подстраховываться в какие-то пиковые кризисные часы за счет электричества из России и Беларуси, они просто еще раз поставили под определенный вопрос эффективность своих предприятий, возможность их работы", - считает Алексей Беляев.

Эдикас Ягелавичюс, председатель МОО "Международный форум добрососедства" (Литва):

"В Литве по этому поводу очень мало информации. Население в принципе никак не информируют. И даже если хочешь разобраться в этом вопросе, информацию найти не так-то и легко".

Эдикас Ягелавичюс рассказал, что сам искал информацию из открытых источников в интернете, пытался разобраться и понять, что происходит. "Разобрался, что по двум кабелям приходит электроэнергия из Финляндии в Эстонию и по одному приходит из Швеции в Литву. Искал большую информацию и понял, что подключения к Европе вообще нет, оно только через Польшу. И оно только планируется где-то не раньше конца 2030 года. И я сомневаюсь, что это будет вообще сделано, потому что там нужны большие денежные средства", - отметил он.