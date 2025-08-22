3.70 BYN
Навроцкий наложил вето на законопроект о смягчении правил инвестирования в зеленую энергетику
Новый президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект премьера о смягчении правил инвестирования в возобновляемую энергетику.
Документ предполагал либерализацию отрасли, иными словами, был выгоден лоббистам зеленого курса. Дональд Туск уже обвинил Навроцкого "в злой воле и ужасающей некомпетентности".
Ранее по всей стране проходили демонстрации против строительства фермы ветрогенераторов и самой зеленой политики ЕС. Ветряки вписываются в повестку Брюсселя, однако требуют больших для себя пространств, уничтожая при этом флору, а также снижают качество жизни рядом находящегося населения.
Но главное - подобный вид получения энергии непостоянен, в связи с чем электросистемы подвергаются перепадам нагрузки, что приводит к дополнительным тратам на создание стабилизирующих мощностей. Оплачивать все это планировалось, естественно, из карманов населения.