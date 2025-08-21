Лукашенко: Динамика уровня военных угроз вынуждает уделять внимание обороноспособности

Беларусь продолжит развивать собственное ракетное производство. 21 августа во Дворце Независимости обсуждали дальнейшие шаги в этой сфере. Акцент Президента - действуем максимально эффективно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Свои ракеты в нынешних реалиях - это не агрессия и не попытки "бряцать оружием", а вынужденная мера. Ситуация в мире и вокруг нашей страны обязывает укреплять обороноспособность. Ракетные войска - одна из важнейших составляющих Вооруженных сил, они должны соответствовать требованиям времени. За последние годы в Беларуси была фактически с нуля создана и сегодня развивается собственная школа ракетостроения. И это важно, чтобы нам не "прилетело".

Градус милитаризации в мире растет

Мировые военные расходы растут как на дрожжах. В прошлом году побит очередной рекорд. За примерами за океан ходить не надо. Градус милитаризации снова и снова поднимают наши западные соседи. Польша и Прибалтика увеличивают численность армий и оборонные бюджеты в ущерб социальным программам. А их территории стали главным полигоном для почти непрерывных учений НАТО. У нас под боком. Беларусь в гонку вооружений никогда ввязываться не собиралась. Но, казалось бы, банальная истина - хочешь мира, готовься к войне - как никогда актуальна.

Участников совещания Александр Лукашенко ориентировал на серьезный разговор по поводу дальнейших шагов в развитии ракетостроения в Беларуси. "Совещание посвящено серьезному вопросу - вопросу модернизации и развития ракетостроения в Беларуси", - уточнил он.

Глава государства рассказал, что планирует обсудить эту тему с Президентом России Владимиром Путиным: "Я посоветуюсь с Президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза".

При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в этой сложной отрасли, которая формировалась в том числе при поддержке России, - отметил глава государства.

Белорусский лидер обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам Президента, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Беларуси, в том числе в рамках Союзного государства.

Позиция Главнокомандующего давно известна - порох нужно держать сухим, а белорусскую армию оснащать самым современным вооружением. Стратегическая задача в сфере обороны: "если вдруг что", нанести неприемлемый ущерб противнику. Модернизация Вооруженных сил идет нон-стоп по многим направлениям с учетом опыта современных конфликтов.

В июне 2025 года главой белорусского государства был принят ряд решений в части дальнейшего развития беспилотных авиационных комплексов, которые все больше и больше доминируют на поле боя.

"Сегодняшнее наше совещание посвящено вопросам модернизации и развития ракетостроения в Беларуси. Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается, - заметил Александр Лукашенко. - Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Это прежде всего".

На совещании, по словам Президента, нужно определиться, куда и как двигаться дальше в этом направлении, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях.

"Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, сейчас у нас есть контакты", - сказал Александр Лукашенко.

Усиление обороноспособности

Именно с подачи Президента, который сказал просто: "Своя ракета нужна", за последние 5 лет в Беларуси фактически создана и развивается школа ракетостроения. Прежде этим не занимались, но жизнь и обстановка вокруг заставила думать об усилении защиты страны. Стрелковое оружие, бронетанковая техника, средства ПВО - все это надо. Но именно ракетные войска - серьезный сдерживающий аргумент и одна из важнейших составляющих Вооруженных сил. Они должны соответствовать требованиям времени.

Вольфович: Рассматриваются вопросы оснащения "Полонеза" ядерными боеголовками

Александр Вольфович обратил внимание, что ракетный комплекс "Полонез" был создан совместно с Китайской Народной Республикой. Позже он был успешно модернизирован уже на белорусских предприятиях. "Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты (дальностью - прим. ред.) 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся об оснащении этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету", - сказал госсекретарь Совбеза.

При этом, подчеркнул он, речь не идет об угрозах кому-либо: "Мы смотрим, как наши соседи, западные страны, американцы создают аналогичные комплексы с дальностью 600 и более километров. Конечно же, надо успевать и идти в этом направлении".

Шаги по модернизации ракетного производства

О том, что сделано, будет обстоятельный доклад Президенту. Предсказуемо - в закрытом формате. Детали - военная тайна. Но и по общим контурам потенциальный противник поймет: нам есть чем ответить. Реализованы успешные проекты в ракетостроении. Например, первая отечественная ракета для БУКа МБ-2, что принят на вооружение. Стояла задача, чтобы характеристики были на порядок выше, чем у прототипа, который разрабатывался еще при Союзе. Комплекс ушел в "серию" и интерес к нему большой. Удалось завершить проект по гранатометному комплексу "Сапфир". В этом белорусском образце удачно сочетаются легкость и при этом колоссальная мощность.

Пантус: Много работали над созданием школы ракетостроения

"Мы очень много работали над созданием школы ракетостроения. Продолжали работу по обучению специалистов, в том числе в России", - сказал председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус.

Сейчас многие из них уже работают на отечественных предприятиях. Деятельность по развитию белорусской школы ракетостроения будет продолжена, заверил руководитель ГВПК.

На совещании также шла речь о перспективах развития производства ракет, о том, какие новые проекты представляют потенциальный интерес для реализации в Беларуси. "Главой государства поставлена задача дополнительно проработать (эти вопросы - прим. ред.) совместно с нашими Вооруженными силами, с российскими партнерами и внести окончательные предложения", - проинформировал Дмитрий Пантус.

Усиливать обороноспособность и развивать ракетное производство в духе времени

Госкомвоенпром не раскрывает детали закрытых поручений. Но и без них главное понятно - Беларусь продолжит развивать собственное ракетное производство.