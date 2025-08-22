3.70 BYN
Дмитрий Шевцов: В обозримом будущем мы увидим закат Европы
Депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов поделился своим мнением об итогах встречи на Аляске и в Белом доме, поговорил о возможности переговоров между Украиной и Россией, а также о последствиях этого диалога для Киева и ЕС.
Дмитрий Шевцов считает, что встреча на Аляске президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина была знаковой, так как в ходе переговоров рассматривалось много вопросов, в том числе и украинский.
"Было видно по Трампу, насколько он был доволен этой встречей, которая смогла расставить точки над "i". Трамп наконец-то понял позицию России, потому что ее всегда пытаются видоизменить в инфополе. С другой стороны, встреча лидеров Европы в кабинете у Трампа выглядела как встреча и беседа учителя с нашкодившими учениками, которые сидели перед ним. Это показывает никчемность Европы. С каждой сменой идет деградирование. Я думаю, что в обозримом будущем мы увидим закат Европы", - отметил депутат.
По мнению Дмитрия Шевцова, Трамп искренне готов как можно быстрее прекратить украинский конфликт, который выматывает, а европейским лидерам давно уже наплевать на Украину и на Зеленского.
"У Зеленского агония внутри, потому что по факту его все бросили. Ему деваться некуда, он понимает, что может исчезнуть не только с политической карты мира, но и вообще с планеты Земля, потому что если не Европа, то его свои же растерзают", - заметил депутат.
Недавно советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что правительство готово договариваться, учитывая линию соприкосновения и утраченные де-факто территории.
Дмитрий Шевцов уверен, что киевский режим уже признал потерю территорий, ведь весь мир говорит, что с юридической точки зрения они не смогут их вернуть, однако Зеленский применяет совсем другую риторику - он хочет заморозить военный конфликт.
"И он с этим предложением хочет встречаться с Путиным. Президент России не будет встречаться с пустышкой. Россия - сильнейшая страна, она все равно добьется именно того, чего хочет - не только признания утраченных территорий и денацификации, но и, однозначно, официально не будет ни одного сапога европейских солдат на территории Украины, Россия этого не приемлет. Путин будет встречаться только тогда, когда в Украине проработают Министерство иностранных дел, другие ведомства, переговорные группы, когда все отрегулируется в стране", - уверенно заявил Дмитрий Шевцов.