Один день с депутатом в Ивье: благоустройство и модернизация соцобъектов, гражданские инициативы

Вопросы благоустройства и модернизации соцобъектов, поддержка гражданских инициатив, поддержка инициатив на местах и доверительный разговор с людьми.

Депутаты Палаты представителей активно работают в своих избирательных округах.

Один день с депутатом Виталием Раковцом в Ивьевском избирательном округе провели корреспонденты "Первого информационного".

Когда время убирать хлеб, все в полях. Хозяйства подсчитывают общий намолот, аграрии - личный. Приятно, когда счет идет на тысячи тонн. За такими цифрами и заслуженные награды. Чествовать комбайнеров и водителей-тысячников - это уже добрая традиция белорусов. В хозяйстве "Гольшаны" героям жатвы благодарность и от руководства региона, и от депутатов Палаты представителей. У Виталия Раковца миссия важная и почетная.

Андрей Янюк, первый зампредседателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ошмянского райисполкома:

"На данный момент процент уборки зерновых составляет 72 %. Это самый высокий показатель в Ошмянском районе. Депутаты всегда принимают непосредственное участие в ходе работ, посещают трудовые коллективы. Люди на это с большим позитивом отзываются".

За один день депутат Палаты представителей посетил сразу несколько площадок - от образования и социальной сферы до сельского хозяйства. Все это для того, чтобы лично убедиться: решения принимаются в интересах людей.

Внимание готовности школ

В преддверии 1 сентября внимание готовности учреждений образования к новому учебному году. В Гольшанской средней школе обновлены классы, спортзал, библиотека, пришкольная территория. Депутат Виталий Раковец оценил инфраструктуру, оснащение кабинетов, создание комфортных условий для детей. Подвоз школьников также на контроле.

Поддержка многодетных семей

Многодетная семья Анны Кончиц из Гольшан к школе практически готова. Родители воспитывают шестерых детей. Поддержку государства и помощь депутатов ценят.

Анна Кончиц, многодетная мама:

"У меня трое своих сыновей и трое опекунов. Благодаря нашему депутату будут на зиму курточки, купим сапожки".

Забота о каждом и улучшение качества жизни на селе. На этом принципе строят свою работу депутаты в избирательных округах. Во время приема граждан в Ошмянском райисполкоме к Виталию Раковцу обратились с самыми разными вопросами - от жилищных до социальных. Для местных жителей важно, что их слышат и поддерживают.

Личный прием граждан

Виталий Раковец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законопроекты не пишутся в кабинетах. Депутаты их получают в виде обратной связи. Вопросы поступают к нам, мы прорабатываем с местными органами власти и идем навстречу. Нерешаемых вопросов нет".

Благоустройство в агрогородке

В Год благоустройства внимание наведению порядка на земле. И здесь также важно работать сообща. В агрогородке Кольчуны капитально отремонтировали многоквартирные дома, обновили дворы. Местные жители активно помогают, а все их просьбы и инициативы поддерживают.