Из-за непредсказуемости США Япония и Южная Корея хотят собственное ядерное оружие

С приходом к власти Дональда Трампа Япония и Южная Корея начали строить планы по созданию арсенала ядерного оружия, пишет Reuters.

Как отмечает издание, переменчивая политика американского президента заставила Токио и Сеул усомниться в незыблемости военного партнерства с США.

Корея, как и Япония, находится под защитой американского ядерного зонтика. Однако теперь опросы показывают, что 75 % населения страны поддерживает создание собственного оружия массового поражения.

Для Японии стремление властей завладеть ядерным оружием сенсационно: ведь это единственная в истории страна, пострадавшая от ядерных бомбардировок и принявшая так называемые три неядерных принципа - не производить, не владеть и не размещать на территории государства подобное вооружение.

