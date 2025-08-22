3.70 BYN
Из-за непредсказуемости США Япония и Южная Корея хотят собственное ядерное оружие
С приходом к власти Дональда Трампа Япония и Южная Корея начали строить планы по созданию арсенала ядерного оружия, пишет Reuters.
Как отмечает издание, переменчивая политика американского президента заставила Токио и Сеул усомниться в незыблемости военного партнерства с США.
Корея, как и Япония, находится под защитой американского ядерного зонтика. Однако теперь опросы показывают, что 75 % населения страны поддерживает создание собственного оружия массового поражения.
Для Японии стремление властей завладеть ядерным оружием сенсационно: ведь это единственная в истории страна, пострадавшая от ядерных бомбардировок и принявшая так называемые три неядерных принципа - не производить, не владеть и не размещать на территории государства подобное вооружение.