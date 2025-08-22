Из-за непредсказуемости США Япония и Южная Корея хотят собственное ядерное оружие

С приходом к власти Дональда Трампа Япония и Южная Корея начали строить планы по созданию арсенала ядерного оружия, пишет Reuters.

Как отмечает издание, переменчивая политика американского президента заставила Токио и Сеул усомниться в незыблемости военного партнерства с США.

Корея, как и Япония, находится под защитой американского ядерного зонтика. Однако теперь опросы показывают, что 75 % населения страны поддерживает создание собственного оружия массового поражения.