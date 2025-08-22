3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Рубио обсудил с европейскими коллегами варианты предоставления мер безопасности для Украины
Автор:Редакция news.by
США и Европа представили варианты мер безопасности для Украины. Как сообщает Reuters, госсекретарь США Марко Рубио обсудил варианты предоставления гарантий со своими европейскими коллегами в формате телефонной конференции.
Страны Запада не отказались от желания направить в Украину своих военных. Размещение большей части сил предполагается вменять в обязанность коалиции желающих, при этом управление иностранным контингентом может быть отдано Соединенным Штатам. Вашингтон возьмет на себя и воздушное пространство.