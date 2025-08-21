3.70 BYN
Американский истребитель взорвался при попытке взлета в аэропорту Малайзии
Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в аэропорту Малайзии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Star.
По данным портала, инцидент произошел утром в четверг в аэропорту Султана Ахмад Ша в городе Куантан штата Паханг. Как указывает Star со ссылкой на видео, распространившееся в соцсетях, истребитель взорвался при попытке взлета. Отмечается, что Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили факт происшествия.
"Мы хотели бы проинформировать вас об инциденте с истребителем F/A-18 Hornet, который произошел 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Ша в Куантане. Мы принимаем меры", - цитирует портал заявление ВВС.
Малайзийское государственное агентство Bernama добавляет со ссылкой на главу полиции штата Паханг Датука Сери Яхана Отмана, что оба пилота истребителя выжили.