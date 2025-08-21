Американский истребитель взорвался при попытке взлета в аэропорту Малайзии

Самолет, Фото АР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b034771-809f-46ef-9d5b-8ae44b210990/conversions/d9cee752-9f86-4420-a0c9-677fbc277446-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b034771-809f-46ef-9d5b-8ae44b210990/conversions/d9cee752-9f86-4420-a0c9-677fbc277446-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b034771-809f-46ef-9d5b-8ae44b210990/conversions/d9cee752-9f86-4420-a0c9-677fbc277446-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b034771-809f-46ef-9d5b-8ae44b210990/conversions/d9cee752-9f86-4420-a0c9-677fbc277446-xl-___webp_1920.webp 1920w

Американский истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet взорвался при попытке взлета в аэропорту Малайзии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Star.

По данным портала, инцидент произошел утром в четверг в аэропорту Султана Ахмад Ша в городе Куантан штата Паханг. Как указывает Star со ссылкой на видео, распространившееся в соцсетях, истребитель взорвался при попытке взлета. Отмечается, что Королевские военно-воздушные силы Малайзии подтвердили факт происшествия.

"Мы хотели бы проинформировать вас об инциденте с истребителем F/A-18 Hornet, который произошел 21 августа в аэропорту Султана Ахмад Ша в Куантане. Мы принимаем меры", - цитирует портал заявление ВВС.