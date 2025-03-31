Париж нацелился на наращивание ядерного потенциала

Париж стремится не только обновить существующие системы вооружений, но и нарастить их количество. Речь идет о дальнейшем развитии ядерных вооружений, включая баллистические ракеты морского базирования и авиационные крылатые ракеты, которые составляют основу так называемой "силы сдерживания".

Напомним, в марте Макрон в телевизионном обращении к нации подтвердил готовность Парижа инвестировать средства в оборону, включая ядерные технологии. Как сообщает Reuters, на эти цели предусматривается порядка 2 млрд. Будущий канцлер Германии Мерц уже выразил готовность обсуждать с Парижем и Лондоном расширение ядерного потенциала.