3.66 BYN
3.13 BYN
3.46 BYN
Париж нацелился на наращивание ядерного потенциала
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d597cb31-01bc-4cd0-b952-2f6cb0f70be9/conversions/dfee0134-b72c-44e0-b6ac-784e373d49a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d597cb31-01bc-4cd0-b952-2f6cb0f70be9/conversions/dfee0134-b72c-44e0-b6ac-784e373d49a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d597cb31-01bc-4cd0-b952-2f6cb0f70be9/conversions/dfee0134-b72c-44e0-b6ac-784e373d49a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d597cb31-01bc-4cd0-b952-2f6cb0f70be9/conversions/dfee0134-b72c-44e0-b6ac-784e373d49a7-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byФранция стремится не только обновить существующие системы вооружений, но и нарастить их количество
Политика Франции устраивает Брюссель по всем статьям.
Париж стремится не только обновить существующие системы вооружений, но и нарастить их количество. Речь идет о дальнейшем развитии ядерных вооружений, включая баллистические ракеты морского базирования и авиационные крылатые ракеты, которые составляют основу так называемой "силы сдерживания".
Напомним, в марте Макрон в телевизионном обращении к нации подтвердил готовность Парижа инвестировать средства в оборону, включая ядерные технологии. Как сообщает Reuters, на эти цели предусматривается порядка 2 млрд. Будущий канцлер Германии Мерц уже выразил готовность обсуждать с Парижем и Лондоном расширение ядерного потенциала.