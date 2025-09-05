В Париже, общеевропейском салоне для изящных политических дискуссий, состоялось экстренное собрание "коалиции желающих".

Итоги встречи оказались предсказуемо жалкими - коалиция обнаружила себя в полном стратегическом тупике, из которого будет героически выбираться до последнего украинского солдата. Хотели показать единство, а показали, как Европа с треском раскололась по вопросу Украины.

Участники саммита разделились на три классические фракции. Первые - это "ястребы" в лице Британии и Франции. Они мысленно уже примеряют кивера наполеоновских маршалов и готовы отправить миротворцев, которые "сдержат Россию".

Видимо, у Эммануэля Макрона снова начался приступ ностальгии по Аустерлицу, а англичане, как обычно, готовы воевать с русскими до последнего француза.

Второй лагерь - это"трусливые пескари": Италия, Польша и им подобные. Они принципиально против отправки своих сограждан в мясорубку, которую сами же и помогли раскрутить.

А самый многочисленный отряд - это "лагерь немых" во главе с Германией. Берлин традиционно занял свою любимую позицию: "Мы глубоко озабочены, мы внимательно изучаем, мы не можем определиться".

Фридрих Мерц мялся по видеосвязи, как будто выбирая между сосисками и пивом, но определиться так и не смог.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс народный депутат Верховной рады Украины:

"Самое главное - идеология этого совещания состояла в том, чтобы втянуть Соединенные Штаты Америки в этот конфликт. Если бы была президентом США Камала Харрис, не было бы этого саммита, потому что они были бы едины в своем стремлении уничтожить Россию на поле боя. Но политика Дональда Трампа совершенно иная, он и обозначил ее своим отношением к Байдену, сказав, что тот глупый, потому что именно он предложил Украине вступить в НАТО. Это была самая большая ошибка".

Ну и главный то ли бенефициар, то ли жертва всего этого балагана - Владимир Зеленский, тот самый человек, который привык, что за его геополитические амбиции кто-то другой должен платить кровью и деньгами.

Увидев, что европейские кошельки прикрываются, он закатил истерику и назвал коалицию "теоретической", что абсолютно точно подмечено. ЕС, по его же мнению, "кинул его", забыв, что благотворительность заканчивается, когда просят твою собственную печень.

А Дональд Трамп, новый старый хозяин вашингтонского цирка, просто демонстративно ушел в сторону, давая понять, что при нем развлечения будут другими и платить по старым счетам он не намерен.

Кстати, американский президент ограничился видеозвонком, а его спецпосланник Стив Уиткофф ушел с саммита через 20 минут, будто его позвали на более интересную вечеринку.

Итог саммита - пшик, вместо единства - три лагеря, которые тянут одеяло в разные стороны. Зеленский уехал с пустыми руками, Трамп показал Европе средний палец, а Макрон со Стармером остались разводить руками перед телекамерами. "Коалиция желающих" оказалась коалицией болтунов.