Пашинян заявил, что Армения проводит реформы под "европейские стандарты"

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0552093e-4415-4466-aada-34479ba5e0fc/conversions/5d728885-3a05-4c3b-9f01-00986ab86fa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0552093e-4415-4466-aada-34479ba5e0fc/conversions/5d728885-3a05-4c3b-9f01-00986ab86fa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0552093e-4415-4466-aada-34479ba5e0fc/conversions/5d728885-3a05-4c3b-9f01-00986ab86fa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0552093e-4415-4466-aada-34479ba5e0fc/conversions/5d728885-3a05-4c3b-9f01-00986ab86fa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения в результате проводимых им реформ будет соответствовать стандартам ЕС, даже если ее не примут в это объединение, пишет ТАСС.

"Когда наши реформы будут соответствовать стандартам Евросоюза, у нас будет два пути: либо нас примут в Евросоюз, либо у нас будут стандарты, соответствующие стандартам ЕС", - отметил он, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе второго и окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. В свою очередь глава МИД республики Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, собравшей необходимое число подписей.