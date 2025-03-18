Пассажир погиб, упав на пути на станции метро "Белорусская" в Москве

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Белорусская" Замоскворецкой линии метро Москвы, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что на станции "Белорусская" на пути упал пассажир. В результате полученных травм он погиб", - сказал собеседник агентства. По его словам, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что в результате падения на пути погиб подросток. "Ребенок отвлекся на телефон, слишком близко подошел к краю платформы и не заметил прибывающий поезд", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за человека на путях на центральном участке зеленой ветки метро временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно, что движение на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.