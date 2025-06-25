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Пентагон начал расследование утечки информации об ударах США по Ирану
Пентагон вместе с ФБР начали выяснять обстоятельства утечек в СМИ данных об американских ударах по Ирану. Такую информацию поделился глава Минобороны США Пит Хегсет на саммите НАТО в Гааге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Конечно, мы проводим расследование утечки совместно с ФБР прямо сейчас, потому что эта информация предназначалась для внутренних целей, оценки нанесенного ущерба, а CNN и другие СМИ пытаются раскрутить ее, чтобы создать плохое впечатление о президенте", - сказал глава Пентагона. Он добавил, что опубликованный отчет об ударах по Ирану был "лишь предварительной оценкой операции" в Иране.
В свою очередь американский президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО выступил с утверждением, что США смогли полностью уничтожить ядерные объекты в Иране. Он также раскритиковал американские СМИ, сообщающие об обратном.
Ранее ряд американских СМИ, включая телеканал CNN, со ссылкой на доклад Разведывательного управления Минобороны США сообщили, что американские удары по ядерным объектам Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы. Согласно предварительной оценке американской разведки, удар лишь "отбросил" развитие ядерной программы на несколько месяцев. Позднее Белый дом опроверг данные сообщения. Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую необходимо расследовать.