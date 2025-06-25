Пентагон начал расследование утечки информации об ударах США по Ирану

Пентагон вместе с ФБР начали выяснять обстоятельства утечек в СМИ данных об американских ударах по Ирану. Такую информацию поделился глава Минобороны США Пит Хегсет на саммите НАТО в Гааге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы проводим расследование утечки совместно с ФБР прямо сейчас, потому что эта информация предназначалась для внутренних целей, оценки нанесенного ущерба, а CNN и другие СМИ пытаются раскрутить ее, чтобы создать плохое впечатление о президенте", - сказал глава Пентагона. Он добавил, что опубликованный отчет об ударах по Ирану был "лишь предварительной оценкой операции" в Иране.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп на полях саммита НАТО выступил с утверждением, что США смогли полностью уничтожить ядерные объекты в Иране. Он также раскритиковал американские СМИ, сообщающие об обратном.