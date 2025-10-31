Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обучение эксплуатации ракетной системы займет слишком много времени и что США сами нуждаются в ней, чтобы не истощать свои запасы. Он также категорически опровергал всякие заявления о том, что США сняли ограничения на использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России.