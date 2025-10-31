3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Пентагон одобрил поставку ракет Tomahawk Украине
Пентагон разрешил предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Tomahawk, оставив окончательное решение за Трампом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал CNN.
По информации телеканала, в Пентагоне считают, что отправка Tomahawk Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обучение эксплуатации ракетной системы займет слишком много времени и что США сами нуждаются в ней, чтобы не истощать свои запасы. Он также категорически опровергал всякие заявления о том, что США сняли ограничения на использование Украиной ракет большой дальности для ударов по России.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным.