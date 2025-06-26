Пентагон: Удары по Ирану стали "кульминацией" 15-летней подготовки

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Операция "Полуночный молот", которая состоялась на территории Ирана, стала "кульминацией" 15-летней подготовки. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, пишет iz.ru, ссылаясь на BBC.

Как указал Кейн, оружие, которое использовали для атак, было разработано и доставлено для успешного нападения на ядерный объект Фордо. В результате операции были поражены две вентиляционные шахты, которые иранские работники объекта пытались залить бетоном с целью предотвратить удар.

"На обеих атакованных шахтах бетонные крышки были разрушены первым ударом, что позволило еще пяти бомбам проникнуть в каждую из них, спуститься в основной комплекс и взорваться в пространстве", - рассказал председатель Комитета начальников штабов американской армии.