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Пентагон: Удары по Ирану стали "кульминацией" 15-летней подготовки
Операция "Полуночный молот", которая состоялась на территории Ирана, стала "кульминацией" 15-летней подготовки. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, пишет iz.ru, ссылаясь на BBC.
Как указал Кейн, оружие, которое использовали для атак, было разработано и доставлено для успешного нападения на ядерный объект Фордо. В результате операции были поражены две вентиляционные шахты, которые иранские работники объекта пытались залить бетоном с целью предотвратить удар.
"На обеих атакованных шахтах бетонные крышки были разрушены первым ударом, что позволило еще пяти бомбам проникнуть в каждую из них, спуститься в основной комплекс и взорваться в пространстве", - рассказал председатель Комитета начальников штабов американской армии.
Кейн также заявил, что США перебросили дополнительные батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с целью защиты американских военных на Ближнем Востоке. Уточняется, что их доставили в зону ответственности Центрального командования США.