США сокращают помощь Украине. За последние 2 года ее снизили в 44 раза. Это следует из доклада Пентагона, Госдепа и USAID для Конгресса. Согласно ему, после утвержденного ранее пакета финансирования на более чем 60 млрд долларов в 2024 году новых крупных решений так и не последовало. Для понимания разницы: на 2026 финансовый год объем поддержки запланирован только в размере 220 млн долларов.



Помимо финансирования Украины, в докладе разведуправлением Пентагона отмечено превосходство Вооруженных Сил России над ВСУ почти во всех отношениях.