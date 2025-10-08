Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Перегибающая евродипломатка: Кая Каллас вновь подверглась критике коллег

Междоусобные войны продолжаются в ЕС. Foreign Policy пишет, что в парламенте выражают недовольство чрезмерной прямолинейностью главы евродипломатии Каи Каллас. В Брюсселе от нее ожидали большей сдержанности и гибкости.

Ее склонность говорить, не подумав, уже привела к обострению отношений с администрацией Трампа и вызвала раздражение у Индии и Китая.

Ранее Politico также сообщало о недовольстве среди элит Евросоюза на предмет слишком категоричной риторики Каллас в адрес России и ее слабой позиции по ситуации в Газе.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Кая КалласевродипломатияБрюссель