3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
Перегибающая евродипломатка: Кая Каллас вновь подверглась критике коллег
Автор:Редакция news.by
Междоусобные войны продолжаются в ЕС. Foreign Policy пишет, что в парламенте выражают недовольство чрезмерной прямолинейностью главы евродипломатии Каи Каллас. В Брюсселе от нее ожидали большей сдержанности и гибкости.
Ее склонность говорить, не подумав, уже привела к обострению отношений с администрацией Трампа и вызвала раздражение у Индии и Китая.
Ранее Politico также сообщало о недовольстве среди элит Евросоюза на предмет слишком категоричной риторики Каллас в адрес России и ее слабой позиции по ситуации в Газе.