Перегибающая евродипломатка: Кая Каллас вновь подверглась критике коллег

Междоусобные войны продолжаются в ЕС. Foreign Policy пишет, что в парламенте выражают недовольство чрезмерной прямолинейностью главы евродипломатии Каи Каллас. В Брюсселе от нее ожидали большей сдержанности и гибкости.

Ее склонность говорить, не подумав, уже привела к обострению отношений с администрацией Трампа и вызвала раздражение у Индии и Китая.