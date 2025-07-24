Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 25 июля в Стамбуле

Переговоры Ирана со странами "евротройки", куда входят Великобритания, Германия, Франция, по урегулированию кризиса, касающегося ядерной программы исламской республики стартуют 25 июля в 09:30 (по московскому времени) в здании иранского консульства в Стамбуле, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.