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Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 25 июля в Стамбуле
Автор:Редакция news.by
Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 25 июля в Стамбулеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba082345-5271-48bf-86d2-fc2ee7d4ef26/conversions/aa15f229-490c-4f16-99c0-8dbb8615d2dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba082345-5271-48bf-86d2-fc2ee7d4ef26/conversions/aa15f229-490c-4f16-99c0-8dbb8615d2dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba082345-5271-48bf-86d2-fc2ee7d4ef26/conversions/aa15f229-490c-4f16-99c0-8dbb8615d2dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba082345-5271-48bf-86d2-fc2ee7d4ef26/conversions/aa15f229-490c-4f16-99c0-8dbb8615d2dc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Переговоры Ирана со странами "евротройки", куда входят Великобритания, Германия, Франция, по урегулированию кризиса, касающегося ядерной программы исламской республики стартуют 25 июля в 09:30 (по московскому времени) в здании иранского консульства в Стамбуле, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
21 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи проинформировал, что новый раунд переговоров со странами "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.
Фото: sb.by