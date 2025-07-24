Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 25 июля в Стамбуле

Переговоры Ирана с "евротройкой" пройдут 25 июля в Стамбуле

Переговоры Ирана со странами "евротройки", куда входят Великобритания, Германия, Франция, по урегулированию кризиса, касающегося ядерной программы исламской республики стартуют 25 июля в 09:30 (по московскому времени) в здании иранского консульства в Стамбуле, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

21 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи проинформировал, что новый раунд переговоров со странами "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. Иран будут представлять Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Фото: sb.by

Иранпереговоры