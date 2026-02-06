3.74 BYN
2.86 BYN
3.37 BYN
Переговоры между Ираном и США завершились
Автор:Редакция news.by
Переговоры между Ираном и США в Омане завершились. Делегация Тегерана покинула место обсуждений иранского ядерного досье и направилась к месту проживания.
Глава МИД Ирана заявил, что стороны договорились продолжить переговорный процесс, но сначала проведут консультации в столицах. Прошедшую встречу с США Аракчи назвал хорошим стартом.
Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.