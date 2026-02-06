Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Переговоры между Ираном и США завершились

Переговоры между Ираном и США в Омане завершились. Делегация Тегерана покинула место обсуждений иранского ядерного досье и направилась к месту проживания.

Глава МИД Ирана заявил, что стороны договорились продолжить переговорный процесс, но сначала проведут консультации в столицах. Прошедшую встречу с США Аракчи назвал хорошим стартом.

Стороны встретились впервые после ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. К тому моменту Тегеран и Вашингтон провели пять раундов консультаций.

