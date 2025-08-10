3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Переговоры по Украине - США намерены полностью прекратить финансировать конфликт
Становятся известны все новые подробности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа: она пройдет в городе Анкоридж 15 августа, вероятнее всего, ранним утром по местному времени. Туда уже съезжаются представители правительственных охранных служб, а также чиновники и бизнесмены, стоимость номеров в гостиницах города выросла в разы.
Хотя ЕС добиваются права быть допущенными на эти переговоры, пока участие во встречах представителей ЕС и собственно Зеленского не предполагается ни в какой форме. Американская сторона избегает делать акценты на содержании будущих переговоров.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Я думаю, президент США Дональд Трамп дал ясно понять - Америка покончила с финансированием войны в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования, мы хотим прекратить убийства, но американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот бессмысленный конфликт. Если европейцы хотят действовать активнее и купить оружие у американских производителей, мы не против, но сами финансировать эту войну мы больше не будем".
11 августа в Брюсселе соберутся представители европейских МИД, чтобы сформулировать позицию ЕС, которую они хотели бы видеть представленной на переговорах в Анкоридже.
9-10 августа велись активные консультации между столицами Старого Света - Европа хочет немедленного прекращения огня без остановки поставок оружия Киеву. Это предложение, похоже, не будет в Анкоридже даже рассматриваться.
Пока наиболее вероятным видится обсуждение размена территорий с признанием за Россией большинства ее территориальных приобретений.