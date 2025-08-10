Переговоры по Украине - США намерены полностью прекратить финансировать конфликт

Становятся известны все новые подробности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа: она пройдет в городе Анкоридж 15 августа, вероятнее всего, ранним утром по местному времени. Туда уже съезжаются представители правительственных охранных служб, а также чиновники и бизнесмены, стоимость номеров в гостиницах города выросла в разы.

Хотя ЕС добиваются права быть допущенными на эти переговоры, пока участие во встречах представителей ЕС и собственно Зеленского не предполагается ни в какой форме. Американская сторона избегает делать акценты на содержании будущих переговоров.

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:

"Я думаю, президент США Дональд Трамп дал ясно понять - Америка покончила с финансированием войны в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования, мы хотим прекратить убийства, но американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги на этот бессмысленный конфликт. Если европейцы хотят действовать активнее и купить оружие у американских производителей, мы не против, но сами финансировать эту войну мы больше не будем".

Джей Ди Вэнс, вице-президент США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea60e605-e901-436e-9c52-d315c26bd768/conversions/cadd9773-dc98-4c06-bdaf-97cfc03ff618-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea60e605-e901-436e-9c52-d315c26bd768/conversions/cadd9773-dc98-4c06-bdaf-97cfc03ff618-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea60e605-e901-436e-9c52-d315c26bd768/conversions/cadd9773-dc98-4c06-bdaf-97cfc03ff618-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea60e605-e901-436e-9c52-d315c26bd768/conversions/cadd9773-dc98-4c06-bdaf-97cfc03ff618-xl-___webp_1920.webp 1920w

11 августа в Брюсселе соберутся представители европейских МИД, чтобы сформулировать позицию ЕС, которую они хотели бы видеть представленной на переговорах в Анкоридже.

9-10 августа велись активные консультации между столицами Старого Света - Европа хочет немедленного прекращения огня без остановки поставок оружия Киеву. Это предложение, похоже, не будет в Анкоридже даже рассматриваться.