Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске

Вашингтон и Москва смогли договориться о месте встречи Владимира Путина и Дональда Трампа: переговоры пройдут на Аляске 15 августа.

Уже даже стала известна повестка встречи: в них не будут участвовать ни Зеленский, ни представители европейских стран, что, в общем, окончательно превращает урегулирование украинского конфликта исключительно в американо-российскую прерогативу.

Дональд Трамп, президент США:

"Европа хочет мира. Европейские лидеры хотят мира. Президент Путин, я полагаю, хочет мира, и Зеленский тоже хочет мира. Смотрите: есть территория, за которую три с половиной года шла борьба, и, знаете, погибло много русских, погибло много украинцев. Мы рассматриваем вариант с частичным возвратом либо частичным обменом этих территорий. Это очень сложно. Но будет обмен территориями к выгоде обеих сторон!"

Россия подтвердила готовность встретиться на Аляске. Американские СМИ публикуют многочисленные утечки из Белого дома. Пока предполагается: перемирие в Украине будет объявлено после того, как Киев передаст находящуюся под его контролем территорию Донбасса России. Уже затем начнутся переговоры по остальным вопросам - о международном признании новых российских территорий, о разморозке средств в зарубежных банках. Американские СМИ полагают, что перемирие может быть объявлено уже в ближайшие недели, а спустя несколько месяцев можно будет говорить и о мире. Однако есть эксперты, которые считают данное мнение излишне оптимистичным.

Уже сегодня-завтра пройдет встреча представителей США, ЕС и Украины для обсуждения тем, которые будут затронуты в ходе переговоров на Аляске.