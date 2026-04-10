Переговоры США и Ирана стартуют 11 апреля в Исламабаде
В столице Пакистана 11 апреля стартуют переговоры между США и Ираном, которые должны определить, удастся ли превратить двухнедельное перемирие в долгосрочный мир. Встречи пройдут в закрытом формате. По данным иранского Высшего совета нацбезопасности, они могут продлиться до 15 дней. Ожидается, что консультации пройдут по принципу "челночной дипломатии": американская и иранская делегации разместятся в разных комнатах, а пакистанские посредники будут курсировать между ними, передавая сообщения.
Делегацию США возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс. В ее состав также вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер.
Вот что заявил Вэнс перед вылетом в Пакистан: "Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными. Мы предполагаем, как сказал президент США, что если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива к этому. Поэтому мы постараемся провести позитивные переговоры. Президент дал нам довольно четкие указания, и мы посмотрим, что будет дальше".
В свою очередь, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф по прибытии в Исламабад заявил: в войне на Ближнем Востоке Тегеран показал, что готов отстаивать свои права, если США решат использовать переговоры для "спектакля или обмана". Всего в составе делегации Тегерана 71 человек, в том числе основная переговорная группа - это вышеупомянутый Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, а также эксперты-консультанты, представители СМИ, дипломаты и сотрудники службы безопасности.